Mersin'de amatör lig maçının ardından gerginlik

MERSİN'de Büyükşehir Belediye Meskispor ile Ceyhanspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçının ardından Ceyhanspor ekibi ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Taraftarlar, sahaya giren çevik kuvet polisinin müdahalesi ve iknası sonucu güçlükle sakinleştirildi.

Spor-Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor ile Adana ekibi Ceyhanspor karşı karşıya geldi. Yoğun güvenlik önlemi altında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın son düdüğü ile saha kenarı bir anda karıştı. Ceyhanspor soyunma odası önünde yöneticilerle taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği, çevik kuvvet ekipleri araya girerek sona erdirdi. Ceyhanspor'lu taraftarların yoğun tepkisini alan müsaba hakemleri de çevikkuvet polisi eşliğinde sahadan çıkartılırken, Ceyhanspor takım otobüsü de polis eskortuyla stattan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ceyhanspor'un sahaya gelmesi

Saha kenarında alınan önlemler

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar

Taraftarların üstünün aranması

Karşılaşma öncesi saygı duruşu

Maç sonu gerginlik

Haber-Kamera: Soner AYDIN/ MERSİN,