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Mersin'de antik çağ dönemine ait altın bileziği satmak isteyen şüpheli yakalandı

Mersin'de antik çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bileziği satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

02.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:12Mersin'de antik çağ dönemine ait altın bileziği satmak isteyen şüpheli yakalandı
'de antik çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bileziği satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığı KOM Şube ekipleri, bir şüphelinin elinde bulundurduğu bileziği satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzlendikleri operasyonla şüpheli K.A'yı suçüstü yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada antik çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bilezik ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen bileziğin Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Jandarma, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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