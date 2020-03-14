Menü
Haberler ›› Güncel ››MERSİN'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN, BALKONDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Güncel

MERSİN'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN, BALKONDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

(Tür: Yurt)

14.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:37
(Tür: Yurt) MERSİN'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN, BALKONDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı