MERSİN'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN, BALKONDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ-3
(Tür: Yurt)
14.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:23
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel
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