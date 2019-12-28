Haberler » Güncel » Mersin'de apartmanda yangın paniği - Haber

Mersin'de apartmanda yangın paniği

Mersin'in Erdemli ilçesinde 11 katlı bir apartmanın 6. katında yangın çıktı.

28.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:35 Mersin'de apartmanda yangın paniği
'in Erdemli ilçesinde 11 katlı bir apartmanın 6. katında yangın çıktı. Yangından bir süre sonra tüpün neden olduğu sanılan patlama yaşandı. Yangın dolayısıyla bina boşaltılırken, panikle şok yaşayan 1 kişi ambulansa alınarak sakinleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Erdemoğlu Bulvarında bir apartmanın 6. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri apartmandakileri tahliye etti. Apartmandan çıkarılan bebek ve çocuklar yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Yangının yaşandığı apartmana ulaşan itfaiye ekipleri de anında müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı daireye yaklaşık yarım saat müdahalede bulundu. Aralıksız köpüklü su müdahalesinin ardından yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan, yangında panikle şok yaşayan 1 kişi ambulansa alınarak sakinleştirildi.
Vatandaşlar yangın çıktıktan bir süre sonra mutfaktaki tüpün büyük bir gürültüyle patladığını, ardından alevlerin daireyi sardığını söyledi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Hüseyin Yıldız/İHA)

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:19   Devrek'te yaşlı kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Haber
16:18   Başkentte "özel güvenlik" denetimi - Haber
16:17   D-100 Karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem - Haber
16:16   Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ceyhun Özer seçildi - Haber
16:13   Milli şair Osmangazi'de anıldı - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 16:20:53