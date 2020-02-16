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Mersin'de aracın çarptığı köpek tedaviye alındı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan köpek, ameliyat edildi.

16.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:08Mersin'de aracın çarptığı köpek tedaviye alındı
'in ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan köpek, ameliyat edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahallesi'nde yaralı bir köpeğin yol kenarında bulunduğu ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, aracın çarptığı köpeğin kafa, göz ve bacağından yaralandığı belirledi.
Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen köpek, veteriner hekim Oğulcan Karakuş tarafından ameliyata alınarak, tedavi edildi.
"Köpeğimizin ismini 'Umut' koyduk"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakuş, köpeğin ciddi anlamda kan kaybettiğini belirtti.
Köpeğin ameliyatının iyi geçtiğini aktaran Karakuş, "Şu an gayet iyi. Ağrıları var ama yemek yiyebiliyor, su içebiliyor. Köpeğimizin ismini 'Umut' koyduk." ifadesini kullandı.
Karakuş, yaşanabilecek kazaların ardından kedi ve köpeklerin yaralı olarak bırakılmamasını, araç sürücüsünün durumu ilgili kurumlara bildirilmesini istedi.

Toroslar, Mersin, Gözne, Güncel

Kaynak: AA

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