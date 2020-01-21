Haberler » Güncel » Mersin'de araçlara taş attıkları ileri sürülen 4 çocuk yakalandı - Haber

Mersin'de araçlara taş attıkları ileri sürülen 4 çocuk yakalandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, bir tepeden araçlara taş attıkları iddia edilen şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı.

21.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:10Mersin'de araçlara taş attıkları ileri sürülen 4 çocuk yakalandı
'in ilçesinde, bir tepeden araçlara taş attıkları iddia edilen şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Bulvarı'ndaki bir tepeye çıkan 4 çocuk, yoldan geçen araçlara doğru taş atmaya başladı.

Görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Toroslar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 şüpheli çocuğu yakaladı.

Gözaltına alınan çocukların ifadelerinde, "taşı en uzağa atma yarışı" yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toroslar, Akbelen, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:50  Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
23:50  Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü
23:45  Hes kablo kayserispor maçının ardından
23:45  Aydın 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kız 2 saatte ikna edildi
23:43  Kayseri isim benzerliğinden mağdur olan firma çareyi afiş asmakta buldu
21.01.2020 23:55:40