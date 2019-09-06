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Mersin'de aranan 43 kişi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 43 kişiyi gözaltına aldı.

06.09.2019 13:46 Mersin'de aranan 43 kişi yakalandı
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 43 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik olmak üzere 4 yıl 10 ay 22 gün ve aralıklarla hapis cezası bulunan 43 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, hırsızlık şüphelilerine yönelik çalışmalar da yürüten ekipler, 8 olayı aydınlatırken, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında da çalışma yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına alırken, 147 gram esrar ele geçirdi.

Gümrük kaçağı sigaraya yönelik çalışmada Çilek Mahallesi'nde B.C. isimli bir şahsın evinde arama yapan ekipler, 360 paket gümrük kaçağı sigara, 1 ruhsatsız tabancı, tabancaya ait 2 şarjör ile 63 dolu fişek gele geçirdi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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