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Mersin'de asansörlere dezenfektan ünitesi yerleştiriliyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş merkezleri, site ve apartmanlardaki asansörlere dezenfektan ünitesi konuldu.

03.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:06
Mersin'de asansörlere dezenfektan ünitesi yerleştiriliyor
Mersin 'in Toroslar ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş merkezleri, site ve apartmanlardaki asansörlere dezenfektan ünitesi konuldu.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, vatandaşların koronavirüsten korunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ilçedeki iş merkezleri ve konutların asansörlerine ilk etapta bin 500 dezenfektan ünitesi yerleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, asansör tuşlarının elle temasın yoğun olduğu yerler arasında olması nedeniyle risk taşıdığını aktararak, "Vatandaşlarımızın ellerinin her an hijyenik olması amacıyla ilçedeki asansörlere el dezenfektan ünitesi yerleştirdik. Her gün yaptığımız çalışmalarla riski en aza indirmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Toroslar, Mersin, Güncel
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