Mersin'de Asayiş

Mersin
'de polis ekiplerinin merkez Akdeniz
ilçesinde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 19 fişek ele geçirirken, silah sahipleri Z.G. ve İ.D. hakkında işlem yapıldı.
Kaçak sigara ticareti yapanlara yönelik yapılan çalışmalarda 4 ayrı noktada toplam 2 bin 181 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şahıslar hakkında işlem yapıldı.
Çay, Çilek ve Siteler mahallelerinde uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda C.G'den satışa hazır halde 20 gram esrar maddesi, M.K'den 4 gram esrar maddesi, A.D'den 3,7 gram esrar maddesi, O.K'den 1.8 gram esrar maddesi, G.E'den 3 gram esrar maddesi ile Y.H. isimli yabancı uyruklu şahıstan 40 cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem yapıldı. Gündoğdu
Mahallesi'nde yapılan operasyonda bir iş yerinde çalıntı veya yurt dışından kaçak yollarda ülkeye sokulmuş olduğu değerlendirilen 44 cep telefonu ve 25 tablet ele geçirildi. İş yeri sahibi S.A. hakkında işlem yapıldı.
Ekiplerin hırsızlık suçlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalarda da S.B, M.M. ve M.A'nın çaldıkları iddia edilen 600 kilogram zeytin, bir su motoru, 2 demir bahçe kapısı ve 10 metre bakır kabloyla birlikte yakalandı. Zanlılar hakkında işlem yapıldı.
Yine hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda, Hal Kompleksi önünde meydana gelen 2 ayrı "kapkaç" olayının şüphelisi E.Ç, tespit edilip gözaltına alındı.
Otodan hırsızlık olayının şüphelisi olan M.S, araçtan çalmış olduğu cep telefonuyla birlikte yakalanırken, Hal Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının şüpheli olan M.K, S.B ve A.K. de gözaltına alındı.
Açıktan hırsızlık olayıyla ilgili olarak G.K, isimli şahıs olayda almış olduğu bin dolar ve bin 200 lira parayla birlikte yakalanırken, Mithat Paşa
Mahallesi'nde 144 adet yarım litre su çalınması olayıyla ilgili olarak H.Ç. yakalandı.
Tüm çalışmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 50 şüpheli yakalandı.