Mersin'de Asayiş

Mersin
'de polisin yaptığı uygulamada çok sayıda kişinin GBT sorgusu yapılıp, günübirlik evlere de cezai işlem uygulandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çiftlikköy
Mahallesi Üniversite Caddesi
ve çevresinde denetim yaptı.
Günübirlik ev ve tesisler, umuma açık iş yerleri ve şahıslar üzerinde yapılan 29 uygulama sonucu 4 bin 970 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, 40 umuma açık yer denetlendi.
Ekiplerin toplamda 20 günübirlik tesis ve 50 günübirlik ev denetlenirken, 15 günübirlik tesis ve günübirlik eve ceza kesildi. Bu tesislere 5 bin 942 lira olmak üzere toplamda 89 bin 130 lira para cezası kesildi.
Kayıtsız günübirlik, saatlik, haftalık olarak kiraya vererek ticari menfaat temin eden 6 günübirlik tesis ve günübirlik eve de 11 bin 885 lira olmak üzere toplamda 71 bin 310 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca kimlik bildirme kanununa aykırı olarak faaliyetlerde bulunan 4 günübirlik tesis ve günübirlik ev kapatıldı.
Emniyet Müdürlüğü,Mersin