Mersin'de Asayiş

Mersin
'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 13-19 Kasım'da asayiş, trafik, terör ve kaçakçılık suçlarına ilişkin çeşitli operasyonlar düzenlendi.
Kent genelinde 379 personelin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında, 11 bin 356 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.
Ekiplerin, kentteki arama ve kontrol noktasında yaptığı denetimlerde de 3 bin 434 araçtan, 72 sürücüye 17 bin 85 lira idari para cezası kesildi.
Terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Tarsus
ilçesindeki bir evde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda değişik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 255 tarihi eser niteliğindeki sikkeye el konulurken, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Erdemli
ilçesindeki bir adrese gerçekleştirilen baskında da 110 litre kaçak içki ele geçirildi.
Jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimlerle 6 bin 216 araç kontrol edilirken, 932 araç sürücüsüne 227 bin 645 lira trafik cezası kesildi.
Denetimlerde 86 araç trafikten men edildi.
Jandarma,Mersin
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:05