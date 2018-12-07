Mersin'de Asayiş

Mersin
'de polis uygulamalarında çeşitli suçlara karışan 13 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş uygulamalarında çeşitli noktalarda arama, kontrol ve denetimler yapıldı. Çamlıca Mahallesi
'nde meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin yapılan çalışmada, bir şüpheli yakalandı. Akdeniz
Mahallesi'ndeki bir inşaatta yapılan 2 farklı hırsızlık olayıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılardan 2'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İlçedeki bir banka şubesinin ATM'sinden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı. Polis
ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen hırsızlık olayını da aydınlatarak, kadın şüpheliyi çaldığı iddia edilen altınlarla birlikte yakaladı.
Aynı mahalledeki bir apartmanda gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin de bir kişi gözaltına alındı.
07 Aralık 2018 Cuma 16:31