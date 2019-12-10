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Mersin'de asayiş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 kişiden 4'ü tutuklandı.

10.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:30Mersin'de asayiş
'in ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri ilçedeki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Elektrikli bisiklet, bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla aranan 11 kişi yakalandı. Operasyonda, çalıntı bir motosiklet, 2'si elektrikli 5 bisiklet bulundu.
Ekipler, iş yerlerinde, otomobillerde ve sokakta hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 17 kişiyi daha gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Akdeniz, Mersin, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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