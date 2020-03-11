Mersin'de asayiş uygulamaları
Mersin'de Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 54 şahıs gözaltına alındı.
11.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:26
Mersin 'de Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 54 şahıs gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından aranan 54 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Ekiplerin yaptığı uygulamada, 56 gram uyuşturucu madde, 28 ekstazi hap, 4 tabanca, tabancalara ait 8 adet fişek, 3 kuru sıkı tabanca, tabancalara ait 11 adet fişek, 1 tüfek ve 77 kilo 6 gram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından aranan 54 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Ekiplerin yaptığı uygulamada, 56 gram uyuşturucu madde, 28 ekstazi hap, 4 tabanca, tabancalara ait 8 adet fişek, 3 kuru sıkı tabanca, tabancalara ait 11 adet fişek, 1 tüfek ve 77 kilo 6 gram kaçak tütün ele geçirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel
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