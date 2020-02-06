Mersin'de aşırı yağışlar sele neden oldu

Mersin
'in Çamlıyayla
ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Dün geceden beri yağan yağış şehir merkezinde sele neden olurken, dere taşkını ekili alanlara zarar verdi
Cumayakası Mahallesi Talıç mevkisi kömür ocağı yolu üzerinde dere taşkınının meydana geldiği güzergahta tarım arazileri sular altında kaldı.
Çuvalgı mevkisinde yoğun yağış ve rüzgar sebebiyle devrilen ağaçların yol güzergahını kapaması sonucu belediye müdahale ederken, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, ilçe genelinde ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.
Çamlıyayla'da yağmurun durmasından sonra hasar tespit çalışması yapılmaya başlandı. - MERSİN