Mersin'de Atık Su Kanalında Kadın Cesedini Arama Çalışması Başlatıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde atık su kanalında görülen kadın cesedini arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Yenice Jandarma Karakol Komutanlığına, Karaçerçili Mahallesi'nde atık su kanalında uzun saçlı siyah tişörtlü bir kadın cesedinin Adana-Mersin yönünde sürüklendiği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 ekipleri ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar sevk edildi. Bölgede kadın cesedinin arama çalışmaları sürüyor. - MERSİN
Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
Kaynak: İHA