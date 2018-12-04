Mersin'de Avukatlardan Kadın Cinayetine Tepki

Mersin
Barosu avukatları, banka çalışanı Cemile A.E'nin kocası tarafından öldürülüp, cesedinin parçalanarak mezarlığa gömülmesine ilişkin protesto gösterisi düzenledi.
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi ve bir grup avukat, Cemile A.E'nin kocası tarafından öldürülmesini protesto etmek için Mersin Adliyesindeki baro binasında bir araya geldi.
Tepki eylemine Cemile A.E'nin bazı aile üyeleri de destek verdi. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, burada yaptığı konuşmada, mağdur aileye başsağlığı dileyerek, cinayeti kınadı.
Olayın ardından tutuklanan sanığın, cinayeti "canavarca hisle" işlediğini ifade eden Güner, "Sanığın işlemiş olduğu bu suç nedeniyle yaptığı savunma, kadın cinayetleri sanıklarının yapmış olduğu 'kalıp savunmadan' başka bir şey değildir. Yargılama süreci boyunca ailenin yanında olacağız. Cemile için adalet sağlanana dek hukuksal mücadelemiz devam edecektir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması, kasten ve korkunç bir şekilde işlenen bu suç için hiçbir indirimin yapılmaması hepimizin ortak mücadelesi olacaktır." diye konuştu.
Güner, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele edeceklerinin altını çizdi.
Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi gerektiğine işaret ederek, cinayetin adli sürecinde ailenin yanında olacaklarını kaydetti.
-Olay
Mersin'in merkez Akdeniz
ilçesi Bahçe
Mahallesi'nde yaşayan M.E (36), 34 yaşındaki eşi Cemile A.E'nin kayıp olduğunu iddia ederek polis merkezine başvurmuş, kadının ailesinin çiftin boşanma aşamasında olduklarını ve kızlarının öldürülmüş olabileceğini bildirmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çiftin evlerinde arama yapılmıştı.
Evde yapılan aramada kan izlerine rastlanması üzerine M.E, 2 Aralık
'ta gözaltına alınırken, kadının cesedinin parçalara ayrıldığı tespit edilmiş, cesedin bazı parçaları Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulunmuştu.
Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
Mersin
04 Aralık 2018 Salı 13:23