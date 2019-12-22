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Mersin'de, baba ile kızını silahla yaraladıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 29 Kasım'da, baba ile 4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle yaraladıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

22.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:22 Mersin'de, baba ile kızını silahla yaraladıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı
'in ilçesinde, 29 Kasım'da, baba ile 4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle yaraladıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, N.K (39) ve kızı B.K'nin (4) Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yürürken silahlı saldırı sonucunda yaralanmasına olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
İnceleme sonucunda zanlıların A.D.K ve Ü.M.Ç olduğunu belirleyen polis, adreslerine düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde N.K. ile trafikte tartışmaları üzerine olayı gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Şehitler Tepesi Mahallesi'nde, 29 Kasım'da, N.K ve kızı B.K. yolda yürürken motosikletten açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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