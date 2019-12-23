Mersin'de, baba ile kızını silahla yaraladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde, baba ile 4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, N.K (39) ve kızı B.K'nin Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yürürken silahlı saldırı sonucunda yaralanmasına olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar Ünal Murat Çelebioğlu ve Ahmet Duran Köşkeroğlu, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Şehitler Tepesi Mahallesi'nde, 29 Kasım'da N.K. ve kızı B.K. yolda yürürken motosikletten açılan ateş sonucu yaralanmıştı.