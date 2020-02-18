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Mersin'de badem ağaçları erken çiçeklendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.

18.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:26Mersin'de badem ağaçları erken çiçeklendi
'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.
Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya başlamasıyla badem ağaçlarının beklenenden 10 gün erken çiçeklendiğini söyledi.
Badem ağaçlarının çiçek açmasını 'baharın müjdecisi' olarak ifade eden Şahin, mart ayının sonlarına doğru da badem çağlasının toplanmaya başlanacağını belirtti.
Şahin, baharın gelişinin tüm çiftçilere bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni etti.

Meclis Başkanı, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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