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Mersin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı

Mersin'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

21.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:02 Mersin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı
'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Vali Su, burada yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadele konusunda güvenlik güçlerinin operasyonları başarılı yürüttüğünü belirtti.
Bağımlılıkla mücadelede sivil toplum kuruluşları tarafından da önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Su, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.
Toplantıda madde bağımlılığı hakkında sunum yapıldı, "Akıllı Uğraşlar Projesi"ne ilişkin bilgi verildi.

Ali ihsan, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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