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Mersin'de bahçede çıkan yangın ormana sıçradı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp, ormana yayılan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi.

07.08.2019 17:30 Mersin'de bahçede çıkan yangın ormana sıçradı
MERSİN'in Gülnar ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp, ormana yayılan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi.
İlçeye bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçrayan yangın, kızılçam ağaçlarının yoğunlukta olduğu araziyi etkisi altına aldı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz, 6 su tankı ile 100 işçi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Ulupınar, Gülnar, Güncel

Kaynak: DHA

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