MERSİN'DE BAKLAVALAR BAYRAMA HAZIR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, baklavacılar, Ramazan Bayramı'na tatlı siparişlerini yetiştirebilmek için çalışmalarını tamamladı.

22.05.2020 08:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:28
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, baklavacılar, Ramazan Bayramı'na tatlı siparişlerini yetiştirebilmek için çalışmalarını tamamladı.
Erdemli'de, baklavacılar Ramazan Bayramı hazırlıkları aralıksız sürdürüyor. Bin bir emekle hazırlanan baklavaların siparişlerini hazırlamak ve yetiştirmek isteyen ustaların çalışma saatleri 12 saate çıkarken, işletmelerde takviye personel ile çalışan sayısı da arttı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'nda tatlı siparişlerinin yoğun olduğunu belirten işletme sahipleri, siparişlere yetişebilmek için yoğun çalıştıklarını söyledi.
Erdemli'de 35 yıllık baklava ustası ve işletme sahibi Mustafa Aydoğdu, "Baklavacıların en yoğun dönemi olan Ramazan Bayramı'nda bizler de siparişlerimizi aldık. Bayrama yetiştirilmesi gereken yüzlerce tepsi baklava için çalışıyoruz. Normalde günde 25 tepsi baklava satışımız olurken, Ramazan Bayramında bu sayı 500 tepsiye kadar çıkabiliyor. Bu bayramda yaklaşık 25 tatlı çeşidimizle müşterilerimize hazırlanıyoruz. Fiyatlarımız da herhangi bir artış yaşatmadan herkesin baklava tüketmesi için uygun fiyatlarda satış yapacağız. Hem şubelerimizden hem de telefonla evlere sipariş alabiliyoruz. Bu zor süreçte hep birlikte olup en az hasarla çıkmamız gerekiyor. Halkımızın bayram havasında tatlı yemeleri için siparişlerini evlere kadar götürüyoruz" dedi
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
MERSİN’DE BAKLAVALAR BAYRAMA HAZIR

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Erdemli, Güncel, Haber

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