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Mersin'de balıkçıların ağına 2 erkek cesedi takıldı

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında denizde 2 erkek cesedi bulundu.

04.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:27Mersin'de balıkçıların ağına 2 erkek cesedi takıldı

MERSİN'in merkez ilçesi sahili açıklarında denizde 2 erkek cesedi bulundu.

Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında avlanan balıkçı teknelerinin ağına 2 erkek cesedi takıldı. Balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, cesetleri denizden çıkararak otopsi için hastane morguna gönderdi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen cesetlerden birinin kimliği belirlenirken, diğerinin ise araştırıldığı ifade edildi.

Cesetlerin, 25 Ocak tarihinde kaçak yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 6 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan kişilere ait olabileceği bildirildi.

Batan teknedeki 1 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişi ise kaybolmuştu.



Viranşehir, Mezitli, Güncel

Kaynak: DHA

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