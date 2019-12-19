Haberler » Güncel » Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: 2 gözaltı - Haber

Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: 2 gözaltı

MERSİN'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kozmetik ve parfüm ürünlerinde etken madde olarak bilinen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 570 bin TL olan ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi.

19.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:56 Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: 2 gözaltı

MERSİN'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kozmetik ve parfüm ürünlerinde etken madde olarak bilinen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 570 bin TL olan ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ambergris isimli maddeyi satmaya çalışan 2 kişinin olduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde takibe alınan bir aracı durdurdu. Otomobilde bulunan 2 şüpheli üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 5 parça halinde toplamda 44 kilo 320 gram balina kusmuğu ele geçirildi.

ANALİZ EDİLDİ

Ele geçirilen malzemeler üzerinde Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunda literatür verileri ile elde edilen analiz sonuçlarının 'uyumlu olduğu' ve gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 570 bin 427 TL olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme, Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 



Jandarma, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10   İnşaat işçisi evinde kendisini iple tavana astı - Haber
18:10   Günün Özeti - Haber
18:10   Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
18:10   Pakistan ordusundan Müşerref davasının gerekçeli kararına tepki Açıklaması - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:12:37