09.07.2019 09:39
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Mersin'de balkondan düşen yaşlı adam öldü

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde balkondan düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde balkondan düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti.
Alınan bilgi göre, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Hilmi Canatan, birinci kattaki evinin balkonundan incir koparmak isterken düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Canatan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı adamın cenazesi ilçede toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA
Bağlar Mahallesi, Tarsus, Mersin, Güncel

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