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Mersin'de "Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Çalıştayı"

Mersin Büyükşehir Belediyesince "Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Çalıştayı" gerçekleştirildi.

06.08.2019 14:14 Mersin'de
Mersin Büyükşehir Belediyesince "Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Çalıştayı" gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve basın mensupları katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Seçer, basınla her zaman işbirliğine hazır olduklarını belirtti.
Mersin'in 5 yıllık yol haritasını hazırlayacaklarını ifade eden Seçer, belli zaman aralıklarında basın toplantıları düzenleyeceklerini kaydetti.
Basın mensuplarıyla bir araya gelmeyi önemsediğini vurgulayan Seçer, "4 ay içerisinde belediyemizin neler yaptığı konusunda çok detaylı bir basın toplantısı yapacağız. Hangi noktadaydık, nereye geldik bu süre içerisinde. Verdiğimiz sözlerin hangi kısımlarını yerine getirdik, bundan sonraki yönetim anlayışımız ne olacak bunların değerlendirmesini yapacağız. Bu toplantıları önemsiyorum." ifadesini kullandı.
Seçer'in konuşmasının ardından çalıştay gerçekleştirildi.

Halkla İlişkiler, Yenişehir, Mersin, AKM, Güncel

Kaynak: AA

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