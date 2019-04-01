Mersin
'de başkan CHP
'li Seçer
MERSİN, (DHA
)- MERSİN'de, resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alan CHP'li Vahap Seçer
galip geldi.
Mersin'de CHP'li Vahap Seçer, resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Böylece Mersin Büyükşehir Belediyesi
bir dönemin ardından tekrar CHP'ye geçti.
Adliye önünde bir açıklama yapan Seçer, "CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
KİMDİR?
Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin Tarsus
'ta doğdu. Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası
Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıdır. 23. dönemde Mersin Milletvekili
seçildi. İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babası.
Kent genelinde kurulan 4 bin 146 sandıkta 1 milyon 281 bin 570 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Mersin Adliyesi'ne gelen ve burada basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Seçer, "Ayrı kurduğumuz sistemde sandıklardan çıkan sonuçları sistemimize giriyoruz ve şuanda da henüz yüzde 100'ünü tamamlamadık ama yüzde 80'inin üzerinde veri girişi neticesinde yaklaşık aramızda yüzde 8'lik bir fark görülüyor. 1 ya da 1.5 saat sonra bütün veri girişleri gerçekleşecek. Bu fark 8 olur, 7 olur 10 olur ama CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
İlçe halkı tarafından güven tazeleyip üst üste 2'nci kez seçilme başarısı gösteren Mezitli
Belediye Başkanı Neşet Tarhan
ise "Bugün Türkiye
'de, Mersin'de, Mezitli'de bir demokrasi bayramı yaşandı. Halkın en doğru verdiğine inanıyorum. Halkın iradesine güvenmek gerekir. Mersin ve Mezitli halkına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
CHP Yenişehir
Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir
de "Yenişehir'de bizi, büyükşehirde de Sayın Vahap Seçer'i seçmeleri konusunda halkımızdan talepte bulunmuştuk. Şimdi onlar bu görevi bize verdi. Bundan sonra görev ve sorumluluk bizim" dedi.
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Kaynak: DHA