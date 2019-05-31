Mersin'de bayram tedbirleri alındı

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Mersin Valiliği, Ramazan Bayramı'nın huzur, barış ve güvenlik içerisinde, milli birlik ve beraberlik duygularıyla kutlanması için bütün tedbirlerin alındığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yolcuların bayram dolayısıyla herhangi bir şekilde rahatsız edilmemeleri bakımından otogar, istasyon, liman, şehir içi otobüs durakları ile halkın alışveriş yaptığı yerlerde gerekli güvenlik önlemleri alınarak daha dikkatli ve titiz davranılacak, böylesi yerlerde bayram süresince nöbetçi personel bulundurulması sağlanacak. Belediyelerce toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması ve şehir içi trafiğin akıcı hale getirilmesi amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacak, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaşların müracaatlarına açık tutulacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerce gıda üreten iş yerleri ile satışını yapan ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontroller sıklaştırılacak. Ekmek darlığı çekilmemesi için Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca gerekli önlemler alınacak. Bayram arifesinde ve bayram süresince bankalarda, PTT şubelerinde, büyük mağazalarda ve plajlarda yığılma olacağından bu gibi yerlerde güvenlik önlemleri arttırılarak devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacak. Bayram süresince halkın sağlıkla ilgili sorunlarının çözümlenmesi için hastane ve sağlık kuruluşlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda üst yöneticiler tarafından önceden planlama yapılacak. Sosyal hizmet kurumlarında barınanların, aileleri veya vatandaşlarca yapılacak ziyaretlerine esas olmak üzere gerekli tertip ve düzenlemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce alınacak. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından tespit edilen yoksul ailelere bayram öncesi gıda, giyecek ve benzeri yardımlar yapılacak, müftülükler tarafından ise vaazlarda küskünlük ve dargınların sonlandırılması, huzurun, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi konuları işlenecek. Elektrik kesilmelerine karşı Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Mersin İl Müdürlüğü tarafından yeteri kadar ekip göreve hazır bulundurulacak. Telefon arızalarına karşı İl Telekom Müdürlüğü arıza ekiplerini hazır bulunduracak. Sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile belediyeler tarafından kontrol edilecek. Meydana gelebilecek yangın veya doğal afetlere anında müdahale için belediyeler ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün üst yöneticileri tarafından önceden planlama yapılacak, yeterli ekip teçhizatları ile birlikte hizmete hazır halde bulundurulacak. - MERSİN