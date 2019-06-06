MERSİN'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU

MERSİN'e adeta akın eden binlerce tatilci kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu, denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler sahilleri doldurdu. Kayseri
, Konya
, Adana
, Diyarbakır
, Gaziantep
, Şanlıurfa
, Kahramanmaraş
ve Niğde
'den 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek Mersin
'e gelen bölge halkı, kentin turizm merkezlerinden olan Erdemli
ve Silifke
ilçelerine akın etti. D-400 karayolu Çeşmeli
otoban çıkışından Silifke istikametine doğru yoğunluğunu artıran araçlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu, 4 şeritli bölünmüş yolun Mersin kent merkezine giden yönü ise bomboş kaldı. Sürücüler yavaş akan trafik nedeni ile zaman zaman araçlarının içinde uzun süre beklemek zorunda kalırken, Mersinlilerin de sosyal medya sayfaları üzerinden batı yönüne gidilmemesi konusunda birbirlerini uyardıkları görüldü. Kızkalesi
, Kumkuyu
, Ayaş
, Narlıkuyu
gibi turizm alanlarına ulaşıp kumsalları dolduran onbinlerce tatilci, şezlonglarda güneşlenip denizin ve kumun tadını çıkarıyor. Yaşanan yoğunluk otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü. Bölgedeki konaklama tesislerindeki doluluk yüzde 100'e ulaştı.
Bölgedeki araç ve insan yoğunluğunun pazar akşamına kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
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