06 Aralık 2018 Perşembe 16:33



06 Aralık 2018 Perşembe 16:33

Mersin'de beklenen sağanak başladı (2)YAĞIŞ SÜRÜYORMersin'de sabah saatlerinde başlayan etkili sağanak yağış sürerken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri acil durumlar için kentin farklı noktalarında anında müdahale için bekletiliyor. Sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, sürücüleri olumsuz etkilese de bazı bölgelerde trafik tek şeritten akmaya devam ediyor. Kentteki ana artellerdeki rögar kapakları açılarak, oluşan su birikintilerinin sele dönmemesi açısından tahliye çalışmaları da devam ediyor.