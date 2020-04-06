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Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi

MERSİN (İHA) – Mersin'de, korona virüs salgınıyla mücadelede sıkı denetimi elden bırakmayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde maskesiz alışveriş yapanlara geçit vermedi.

06.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:35
Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi
MERSİN (İHA) – Mersin 'de, korona virüs salgınıyla mücadelede sıkı denetimi elden bırakmayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde maskesiz alışveriş yapanlara geçit vermedi. Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetime çıkan Başkan Gültak, vatandaşların pazara maskesiz girmelerine izin vermeyerek maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen sıkı önlemler çerçevesinde, pazar yerlerine de düzenleme getirilmiş, vatandaşların maskesiz pazara girmeleri yasaklanmıştı. Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, önlemler kapsamında pazar yerlerindeki denetimlerini sıklaştırırken, Başkan Mustafa Gültak, bizzat denetime çıktı. Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetim yapan Gültak, pazar girişinde ve içinde hem satıcıları hem vatandaşları virüse karşı uyardı. Pazara maskesiz gelen vatandaşlara, virüsle ilgili bilgiler vererek, bir daha maskesiz gelmemelerini isteyen Gültak, bu vatandaşların pazara maske ve eldivenle girmelerini sağladı. Pazar içinde maskesiz dolaşan vatandaşları da anında uyaran Gültak, onlara da maske ve eldiven dağıttı.

Pazar içindeki satıcıları da denetleyen Gültak, satıcıların 3 metre kuralına uymalarından, maske ve eldivenle satış yapmalarından, seçmeye izin vermemelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pazar girişinde ve içinde zabıta ekipleri de Başkan Gültak ile birlikte vatandaşlara maske, dezenfektan ve eldiven dağıttı.

"Kurallara uyduğumuzda biz bu işi bir aya kalmaz bitiririz"

Başkan Gültak, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetim yaptıklarını söyledi. Zabıta ekiplerinin 7/24 hizmet verdiklerini belirten Gültak, "Cumhurbaşkanlığımızın çıkardığı tüm kuralları yerlerinde bir ben denetleyeyim dedim. Pazar mesafelerine baktım, maskesiz kimsenin girmemesi için giriş çıkışları bu pazarda ikiye indirdik ve maske dağıtımı yapıyor zabıtamız. Ayrıca, kendi hazırladığımız 10 bin dezenfektana ek olarak 10 bin tane daha dezenfektan hazırladık. Şu an onlar dağıtılıyor. Eldiven dağıtılıyor. Zabıtamız burada vatandaşımızın maskesiz, eldivensiz içeriye girmesine izin vermiyor" dedi.

Pazarcı esnafının hepsinin kurallara uyduğunu gözlemlediğini de dile getiren Gültak, "Esnamızın hepsi kurallara uyuyor. Tezgahlar arası mesafeler uygun. Sosyal mesafeler dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bu güzel bir şey. Bilim Kurulunun söylediği kurallara uyduğumuzda hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Aynı zamanda eczacı olduğumdan vatandaşa şunları söylüyorum; sosyal mesafelerimizi koruyalım, maskelerimizi takalım ve mecbur kalmadığımız sürece evden çıkmayalım. Bu kurallara uyduğumuzda biz bu işi bir aya kalmaz bitiririz. Ama önemli olan bizim bu kurallara uymamız" diye konuştu.

"Günlük 5 binin üzerinde maske üretiyoruz"

Gültak, maske sıkıntısı nedeniyle belediyenin mahalle evlerinde yaklaşık 30 kadın çalıştırdıklarını kaydederek, "Günlük yevmiyelerini veriyoruz ve 5 binin üzerinde maske üretiyoruz. Bu maskelerimizi de Sağlık İl Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Böylelikle hem ülkemize hem şehrimize maske konusunda yardımcı oluyoruz hem de mahallelerimizde 30 hanımefendinin evlerine katkı vermelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlük 100 bin litre kullanarak hem yolları hem sokakları dezenfekte ettikleri bilgisini de verin Gültak, ilçe genelindeki birçok noktayı 100 kişilik ekiple her gün dezenfekte ettiklerini söyledi. Gültak, vatandaşlara seslenerek, "Evde kakalım. Hayat eve sığar" çağrısı yaptı.

Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da getirilen kurallara sıkı sıkı uyduklarını belirterek, hem kendi sağlıkları hem de tüm insanların sağlığı için herkese maske takmaları çağrısında bulundular. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Akdeniz, Mersin, Güncel
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