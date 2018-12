Mersin'de Belediye Başkanları Kadın Hakları Günü'nü Kutladı

04 Aralık 2018 Salı 15:48



Mersin'deki belediye başkanları, yayımladıkları mesajla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kadınların üstlendikleri roller ile aile ve toplum arasında bir köprü görevi gördüğünü belirterek, "Kadınlar, toplumda maddi ve manevi değerlerin, tutumların, normların oluşmasında en kurucu etkendir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir. Dünya Kadın Hakları Günü, kadınların, değerinin, yerinin ve öneminin anlaşılması için bir fırsat olmalıdır. Bir milat olarak kabul edilmelidir" dedi.Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise mesajında, Türk Kadının tarih boyunca saygın ve etkin bir konumda olduğunu, kadınlardan daha fazla siyasete ilgi duymalarını ve taşın altına ellerini koymaları gerektiğini söyledi. Tuna, "Biz de çıktığımız bu yolda, dünde olduğu gibi bugünde ve yarında annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız ve kardeşlerimiz olarak büyük bir şefkat ve özveriyle yanımızda olan kadınlarımızın attığı her adımda yanlarında olmayı sürdüreceğimizi, her türlü hak ve hürriyetlerini koruyacağımız gibi yaptığımız tüm projelerde yine birlikte hareket edeceğimizin teminatını veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN