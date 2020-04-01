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Mersin'de belediye çalışanları "dezenfeksiyon tüneli" yaptı

Mersin'de Toroslar Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye çalışanları "dezenfeksiyon tüneli" yaptı.

01.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:29
Mersin'de belediye çalışanları
Mersin 'de Toroslar Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye çalışanları "dezenfeksiyon tüneli" yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların koronavirüsten korunması için dezenfeksiyon tüneli üretimine geçti.
Ekipler, Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilen dezenfektan ürünleri kullanarak yaptıkları tüneli belediye binası girişinde vatandaşların kullanımına açtı.
Tünel, püskürtme yöntemiyle vatandaşların kıyafetlerinde hijyen sağlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, koronvirüse karşı ilçede çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Vatandaşların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Hijyen kurallarına harfiyen uymalı, evden çıkmamalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. Mersin'de bir ilk olan dezenfeksiyon tünelini imal eden belediye personelimize teşekkür ediyorum. Koronavirüsle mücadele çalışmalarına titizlikle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Toroslar, Mersin, Güncel
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