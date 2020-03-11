Mersin'de belediye personeli madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi
Mersin'de "Narko Rehber Projesi" kapsamında belediye personellerine madde bağımlılığına yönelik seminer verildi.
11.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:30
Mersin 'de "Narko Rehber Projesi" kapsamında belediye personellerine madde bağımlılığına yönelik seminer verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri seminerde Akdeniz Belediyesi personelini madde bağımlılığına karşı bilgilendirdi.
Ekipler, seminer sonunda katılımcılara broşür dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri seminerde Akdeniz Belediyesi personelini madde bağımlılığına karşı bilgilendirdi.
Ekipler, seminer sonunda katılımcılara broşür dağıttı.
Kaynak: AA
Manşet
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