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Mersin'de bir evde uzun namlulu silah ele geçirildi

Mersin'de bir evde yapılan aramada, uzun namlulu kalaşnikof marka tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

06.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:08Mersin'de bir evde uzun namlulu silah ele geçirildi
'de bir evde yapılan aramada, uzun namlulu kalaşnikof marka tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde S.S. adlı şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, silaha ait 2 adet şarjör ile 119 adet mermi ele geçirildi. Şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları diğer çalışmalarda, 1 gram skunk, 1 adet tabanca, 3 adet tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ile 7 adet fişek ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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