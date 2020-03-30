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Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı.

30.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:01
Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı
Mersin 'in merkez Toroslar ilçesinde 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı.

Demirtaş Mahallesi'nde müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarını alan Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evine geldiklerinde çok sayıda biriktirilmiş kıyafet, yorgan, demir, plastik, kağıt ve teneke parçalarından oluşan atık malzemeler ile karşılaştı. Gerekli önlemlerin alındığı evden 15 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi. Bugüne kadar üç defa evi temizlenen yaşlı kadının çöp biriktirme hastalığının olduğu öğrenildi.

"Önceliğimiz halkımızın sağlığı"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halkın daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde günlük yaşamına devam edebilmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi. Yılmaz, "Mahalle sakinlerimizin bir ihbarını değerlendiren ekiplerimiz, çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen bir evin çöp eve dönüştüğünü tespit ederek, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra temizleyerek dezenfekte etmiştir. Tüm dünyayı saran korona virüs salgını ülkemizde de hakimken, halkımızın sağlığı ve huzuru için bu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Toroslar, Zabıta, Mersin, Güncel
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