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Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı

Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 75 yaşındaki bir kadının evinden 15 ton çöp çıkarıldı.

30.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:50

Mersin 'de bir evden 15 ton çöp çıktı

MERSİN - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 75 yaşındaki bir kadının evinden 15 ton çöp çıkarıldı.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, halk sağlının daha iyi anlaşıldığı bugünlerde Demirtaş Mahallesi'nde müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri hemen hareket geçti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 75 yaşında yalnız yaşayan bir kadının ikamet ettiği evi çöp eve dönüştürdüğünü ve evde çok sayıda biriktirilmiş kıyafet, yorgan, demir, plastik, kağıt ve teneke parçalarından oluşan atık malzemeler bulunduğunu tespit etti.

Gerekli önlemlerin alındığı evden 15 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi. Bugüne kadar üç defa evi temizlenen yaşlı kadının çöp biriktirme hastalığının olduğu ve bunu alışkanlık haline getirdiği belirtildi.


"Önceliğimiz halkımızın sağlığı"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde günlük yaşamına devam edebilmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi. Yılmaz, "Mahalle sakinlerimizin bir ihbarını değerlendiren ekiplerimiz, çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen bir evin çöp eve dönüştüğünü tespit ederek, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra temizleyerek dezenfekte etmiştir. Tüm dünyayı saran korona virüs salgını ülkemizde de hakimken, halkımızın sağlığı ve huzuru için bu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Mersin’de bir evden 15 ton çöp çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Toroslar, Zabıta, Mersin, Genel

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Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı
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