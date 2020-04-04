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Mersin'de bir gemiye düzenlenen operasyonda 47 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin'de, bir gemiye düzenlenen operasyonda 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

04.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:24
Mersin'de bir gemiye düzenlenen operasyonda 47 kilogram kokain ele geçirildi
Mersin 'de, bir gemiye düzenlenen operasyonda 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güney Amerika'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin Türkiye'de bağlantılar kurmaya çalıştığını tespit etti.
Yapılan teknik takipte, Mersin Uluslararası Limanı'na gelecek bir gemideki konteynerlerin soğutucu bölümlerine uyuşturucunun gizleneceği bilgisine ulaşıldı.
Kente gelen gemiyi izleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda bir konteynerin soğutucu kısmına gizlenmiş 40 paket halindeki 47 kilo 800 gram kokaini buldu.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 3 zanlının arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Amerika, Mersin, Güncel
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