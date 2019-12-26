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Mersin'de, bitcoin hırsızları yakalandı

MERSİN'de H.M.K.'nin kripto para birimi olan bitcoin cüzdanından 170 bin TL çalan 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

26.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:27 Mersin'de, bitcoin hırsızları yakalandı

MERSİN'de H.M.K.'nin kripto para birimi olan bitcoin cüzdanından 170 bin TL çalan 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.M.K.'nin kripto para birimi olan bitcoin cüzdanından bilgisi dışında paralarının eksildiğini iddia etmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, H.M.K.'nin kripto para birimi olan bitcoin cüzdanına girdiğini belirledi. Şüphelilerin tek kullanımlık şifre engelini ise mağdur adına hazırladıkları sahte geçici kimlik belgesi ile GSM hattını başka operatöre taşıyarak aktif hale getirerek, cep telefonuna tanımlı e-posta hesabına ve bitcoin hesaplarına 'Şifremi unuttum' şeklinde kod doğrulama yöntemi ile gelen SMS'le erişim yaptıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, bu şekilde H.M.K'nin hesabında bulunan 170 bin TL değerindeki bitcoini önce kendi hesaplarına, daha sonra takibini zorlaştırmak için farklı hesaplara aktardığı ortaya çıktı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için 'de farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda F.E., M.U.E., S.Ş.ve A.Ş. gözaltına alındı. 5 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hard disk, 1 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, bu konuyla ilgili başka mağdur kişiler olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.



Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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