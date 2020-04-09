Mersin'de boş evin balkonunda mahsur kalan ördek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde kimsenin yaşamadığı evin balkonunda mahsur kalan ördek ve 6 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
09.04.2020 00:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 01:48
Alınan bilgiye göre, Limonlu Deresi mevkisinde bulunan yazlık sitenin dördüncü katındaki dairenin balkonunda ördek gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen ekipler, balkonda bulunan ördek ile 6 yavrusunu kurtardı.
Ördek ve yavruları site sakinlerine teslim edildi.
Kaynak: AA