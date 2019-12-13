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Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.

13.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:38Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti
'in ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.
İddiaya göre, Mahallesi Altın Sokak'ta Serdar D. (36), bir süredir ayrı yaşadığı ve babasının evinde kalan eşi Emine D. (32) ile işe gittiği sırada konuşmak istedi.
İkilinin arasında çıkan tartışmanın ardından Serdar D, tabancayla eşini vurduktan sonra aynı silahla başına ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, intihara teşebbüs eden Serdar D'nin tedavisi sürüyor.
Çiftin iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Yenice, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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