Haberler » Güncel » Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Haber

Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Mersin'de boşanmak isteyen karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

06.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:36Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
'de boşanmak isteyen karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Ertürkoğlu (36), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tarafların avukatları ve müştekiler de hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği sanık hakkında, indirip maddelerinin uygulanmamasını talep etti.
Mütalaaya ilişkin savuna yapan Ertürkoğlu, karısının kendisini aldattığını iddia ederek, "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Bir anlık sinir ve öfke nedeniyle, uyuşturucu etkisi altında olduğum için olayı gerçekleştirdim. Bana 'Seni sevmiyorum, boşanacağım' dedi. Cinayete konu maket bıçağıyla önce kendisi saldırdı." dedi.
Sanık avukatı da müvekkilinin cinayeti tasarlamadığını savunarak, aldatılması ve duruşmadaki iyi hali gerekçesiyle indirim maddeleri uygulanmasını talep etti.
Müşteki avukatları ise sanığın, kadını öldürdükten sonra cesedi parçaladığına vurgu yaparak, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan da ceza verilmesini istedi. Avukatlar ayrıca, maktulün yarı engelli olması nedeniyle cezada arttırım yapılmasını, sanığın duruşmadaki konuşmaları nedeniyle "Kişinin hatırasına hakaret suçundan" da ceza almasını talep etti.
Maktul Cemile Ertürkoğlu'nun babası Sebahattin Aslan ise şikayetlerinin sürdüğünü belirterek, "En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bir insanın değil bir hayvanın bile böyle vahşice öldürülmesini kabul edemiyorum." diye konuştu.
Son sözü sorulan sanık Ertürkoğlu, "Böyle bir şey yaşandığı için üzgünüm. Öldürmeyi hiç bir zaman düşünmedim. Pişmanım." ifadesini kullandı.
Heyet cezada indirim uygulamadı
Mahkeme heyeti, sanığa "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasında "haksız tahrik" ve "duruşmadaki iyi hal" gibi indirimler uygulanmadı.
Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, cezada indirim uygulanmamasından memnun olduklarını aktardı.
Öte yandan, Mersin Kadın Platformu üyeleri de duruşma öncesinde adliye önünde düzenledikleri eylemde, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Olay

Mustafa Ertürkoğlu, 28 Kasım 2018'de, eşi Cemile Ertürkoğlu hakkında polise kayıp ihbarında bulunmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ise çiftin evinde inceleme yapılmıştı.

Ekiplerin, evde cinayet izlerine rastlaması üzerine gözaltına alınan zanlı, eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanmıştı. Bankada çalışan Cemile Ertürkoğlu'nun, eşinden boşanmak istediği öğrenilmişti.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53 İstanbul'da kurt kapanı 2019-19 denetimi - Haber
15:53 Mersin engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar - Haber
15:53 Mersin şehit mustafa korkmaz'ın anne ve babasına 'şehadet belgesi' - Haber
15:52 Yaşam koçunun otizmli çocuğu darbetmesine ilişkin dava - Haber
15:47 HIV/AIDS farkındalık etkinlikleri düzenlendi - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
6.12.2019 15:54:53