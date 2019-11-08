Haberler » Güncel » Mersin'de bozuk yollar asfaltlanıyor - Haber

Mersin'de bozuk yollar asfaltlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesine bağlı Camili ve Civanyaylağı mahallelerinin bulunduğu bölgede bulunan taş ocaklarına gidip-gelen tır ve ağır tonajlı araçlar nedeniyle yaşanan asfalt sorununu çözdü.

08.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:34 Mersin'de bozuk yollar asfaltlanıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilçesine bağlı ve Civanyaylağı mahallelerinin bulunduğu bölgede bulunan taş ocaklarına gidip-gelen tır ve ağır tonajlı araçlar nedeniyle yaşanan asfalt sorununu çözdü.

Bölge sakinleri, Camili Mahallesi'ni kullanan araçlar nedeniyle yaşanan sorunun çözümü için Büyükşehir Belediyesi'ne asfalt talebinde bulundu. Bu talebi dikkate alan Büyükşehir ekipleri, çalışmalara başladı. Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlanan yol sayesinde artık yerleşim bölgesinden geçen tırlar ve ağır tonajlı araçlar, hem yolda bozulmalara neden olmayacak hem de bu yeni güzergah sayesinde mahalle içi trafiğe karışmadan alternatif yoldan geçiş yapabilecek. Tırların ve ağır tonajlı araçların geçmesi için vatandaşların kullandığı ana yolun 200 metre yakınından, yola paralel olarak ilerleyen alternatif yolda ekipler, bin 800 metre sıcak asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanan yolun tamamlanmasıyla sorunu çözülen mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Camili, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:42   Giresun'da uyuşturucu operasyonu
15:42   Konya'daki uyuşturucu operasyonu
15:41   AK Parti ilçe teşkilatı, Atatürk ve Mevlit Kandili için Kuran-ı Kerim okuttu
15:41   DEAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu, Kocaeli'de yakalandı
15:36   Bartın Üniversitesinde 'diyabet' farkındalık paneli
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:42:29