Haberler » 3. Sayfa » Mersin'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı - Haberler

Mersin'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Mersin'de gece yarısından sonra şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yağış dolayısıyla, kent merkezinde birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

07.01.2020 06:21 | Son Güncelleme: 07.01.2020 06:27 Mersin'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı
'de gece yarısından sonra şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yağış dolayısıyla, kent merkezinde birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Çok sayıda araçta suda mahsur kalırken, belediye ekipleri il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'kırmızı kod' uyarısının yapıldığı Mersin'de, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece de devam etti. Gece yarısından sonra şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış, özellikle merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde etkili oldu. Yağış dolayısıyla ilçelerde bulunan birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, çok sayıda araçta suya gömüldü.

Yağış nedeniyle belediye ekipleri cadde ve sokaklardan suların tahliyesi için çalışma yürütürken, yetkililer Çarşamba sabahına kadar sürecek sağanak yağmur dolayısıyla vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan kentte kriz masası oluşturulurken, yağmurdan etkilenen bölgelere anında müdahale yapılmaya çalışılıyor. - MERSİN

Mersin, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

07:46   ABD Savunma Bakanı, Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu - Haberler
07:45   Tayland'da ciddi sağlık sorunu olanlara ücretsiz kenevir yağı dağıtılmaya başlandı - Haberler
07:45   İzmir'de park halindeki kamyon alev aldı - Haberler
07:44   Kontrolden çıkan araç benzinliğe böyle daldı - Haberler
07:32   Ruhani, 52 noktanın vurulacağını söyleyen Trump'a cevap verdi: 290'ı unutma - Haberler
00:28   Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden yeni ittifak hamlesi - Haberler
00:16   Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı - Haberler
00:15   Uzmanlardan önemli uyarı: WhasApp'tan gelen linkler virüslü olabilir - Haberler
7.01.2020 07:52:22