Haberler » Güncel » Haber

Mersin'de çaldılar, Gaziantep'te yakalandılar

Kuyumcudan hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ındaki incelemeler sonucu şüpheliler kuyumcunun akrabası O.Ç. ile F.Ö'nün kiraladıkları otomobille Gaziantep'e gittikleri tespit edildi.

30.09.2019 16:55
Kuyumcudan hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ındaki incelemeler sonucu şüpheliler kuyumcunun akrabası O.Ç. ile F.Ö'nün kiraladıkları otomobille Gaziantep'e gittikleri tespit edildi.
Adresleri belirlenen iki zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 17 bin 400 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Ö. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen O.Ç. ise tutuklandı.
Güvenlik kamerasına akrabasının iş yerinde olmamasını fırsat bilen O.Ç'nin kuyumcunun kasasından iki deste para alıp kaçması yansıdı.
Mersin'de çaldılar, Gaziantep'te yakalandılar

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:35 CSO yeni sezonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıldı
21:33 Belediye başkanının makam aracına haciz konulması
21:33 - Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralı
21:32 Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçlusu şüphelisini yargılayacak
21:32 Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın
21:28 Gölcük'te kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
21:28 Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı