08.07.2019 12:48
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Mersin'de çalınan araç Nevşehir'de bulundu

Mersin

Hollanda'dan Mersin'e tatilini geçirmek üzere gelen gurbetçi vatandaşın çalınan otomobili Nevşehir'de polis ekiplerince yakalandı.

Hollanda'dan Mersin'e tatilini geçirmek üzere gelen gurbetçi vatandaşın çalınan otomobili Nevşehir'de polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde tatilini geçirmek üzere Hollanda'dan gelen gurbetçi S.A. ve yeğeni Y.K. denize girdiği esnada otomobili ve otomobilin içerisinde bulunan cep telefonu ve bir miktar para çalındı. Durumu Jandarma ekiplerine bildiren S.A. otomobilin çalan kişi veya kişilerden şikayetçi olması üzerine yapılan çalışmalar sonrasında çalınan otomobil Nevşehir'de bir otopark içerisinde park halinde bulunurken, otomobili çalan şüpheli de polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Otopark içerisinde bulunan otomobilin kaza yaptığı tespit edilen araç içerisinde cep telefonu da ele geçirilirken polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli; sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Hollanda, Nevşehir, Mersin, 3. Sayfa

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