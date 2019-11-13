Haberler » Güncel » Mersin'de 'carmina burana' kapalı gişe - Haber

Mersin'de 'carmina burana' kapalı gişe

Mersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişeMERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatını sanatseverlerle kapalı gişe buluşturdu.

13.11.2019 00:29 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:31
'de 'Carmina Burana' kapalı gişe
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatını sanatseverlerle kapalı gişe buluşturdu.
Kültür Merkezi'nde sahnelenen eseri, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger ile çok sayıda sanatsever izledi. Orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini K. Reyhan Bezdüz yaptı.
Soprano Saliha Aktaş, teenor Erdem Erdoğan, bariton Hulusi Polat ve bale solistleri A. Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'e Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrasının korosu eşlik ederken, eserin dekor tasarımını Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.
Yaklaşık bir saat süren temsil sonunda salonu dolduran sanatseverler performansları nedeni ile sanatçıları uzun süre alkışladı. Rejisör ve koreograf Mehmet Balkan, seyircinin tepkisini muhteşem olarak nitelendirerek, Mersin Devlet Opera ve Balesi çok güzel işlere imza atıyor. 4 bölümden oluşan Carmina'yı biliyorsunuz, içine bir farkındalık getirerek sahnelemeyi seçtik. Opera, konser versiyonunda değil de, rejili bir Carmina'yı seyirci ile buluşturduk. Benim, bu 4 bölümden oluşan eserde dans, reji, orkestra, koro ve solistlerden oluşan, çocuk korosunun da içinde olduğu büyük bir prodüksiyon oldu. Seyircinin tepkisi bana şöyle bir umut veriyor, bu farkındalığı çok iyi algılıyorlar. Bize geri dönüşleri de alkışları ile çok büyük bir mutluluk veriyor dedi.
Mersin'de 'carmina burana' kapalı gişe

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:08 Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldi
01:02 Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
00:59 Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
00:58 Uzman çavuş tartıştığı kadını öldürdü
00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
00:46 Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
23:55 Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
23:28 Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti
23:18 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 01:09:21