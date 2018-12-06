Mersin'de 'Çello' Sesi Yankılandı

MERSİN'de, Avusturyalı 4 kadın çellistin oluşturduğu Extracello'nun konseri ilgiyle izlendi. Almanya
, Avusturya, İtalya
ve İsviçre
gibi birçok ülkede sahne alan Extracello'nun son durağı Mersin
oldu. Akdeniz
Opera ve Bale Kulübü (AKOB) ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliği ile Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi
'nde düzenlenen konserde Edda Breit, Melissa Coleman, Margarethe Deppe ve Gudula Urban'ın yer aldığı Extracello, rönesanstan klasiğe, cazdan pop ve rocka kadar farklı tarzlarda müzikleri çello ile yorumladı.
Avusturya'nın Ankara
Büyükelçisi Ulrike Tilly'in de izediği konserde sanatseverleri müziğin büyüleyici tınısı ile buluşturan Extracello'nun performansı, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.
- Mersin
Almanya,Avusturya,Mersin
06 Aralık 2018 Perşembe 23:18